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Путин рассказал об объемах финансовых резервов России

14:48, 12.02.2020
Путин рассказал об объемах финансовых резервов России
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Президент России Владимир Путин сообщил, сколько страна накопила в своих резервах. По его словам, на сегодня резервы Фонда национального благосостояния РФ превышают $125 млрд, а международные резервы достигают $560 миллиардов.

«Запас прочности экономики, финансовой системы страны гарантируют накопленные резервы», — передает слова Путина RT.

Соответствующее заявление он сделал во время совещания по экономическим вопросам.

Накануне стало известно, что правительство РФ планирует взять из Фонда национального благосостояния деньги на приобретение доли ЦБ в Сбербанке.

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