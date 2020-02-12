Экс-капитан «Ак Барса» Морозов станет новым президентом КХЛ («СЭ»)

Бывший капитан «Ак Барса» Алексей Морозов в ближайшее время возглавит Континентальную хоккейную лигу (КХЛ). Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».



По информации источника, кандидатура нового президента лиги согласовывалась на высшем уровне руководства страны. Официально Морозова представят после заочного голосования совета директоров.

На данный момент Морозов является управляющим директором Молодежной хоккейной лиги (МХЛ). Кроме этого, он занимает пост вице-президента КХЛ по развитию молодежного хоккея.

Напомним, нынешний президент КХЛ Дмитрий Чернышенко был назначен вице-премьером по спорту в новом правительстве России. Он руководил лигой с 2014 года.