В Москве появились билборды с Казанским кремлем и эчпочмаками

Фото: пресс-служба Госкомитета РТ по туризму

Татарстан заманивает туристов из Москвы наружной рекламой. В столице разместили 25 билбордов, приглашающих в Казань фотографиями кремля и эчпочмаков.

Такой рекламный ход Госкомитет РТ по туризму предпринял в рамках проекта Ростуризма «Следующие выходные», сообщает пресс-служба ведомства.

«Выходные в Татарстане — это прекрасная возможность для смены обстановки и для полноценного отдыха. Учитывая транспортную доступность Казани для жителей Москвы, надеемся на увеличение туристического потока в нашу республику благодаря этой рекламной кампании», — заявил глава комитета Серей Иванов.

Рекламные билборды сообщают москвичам о времени полета в столицу Татарстана и туристической привлекательности города. На них размещены фотографии Казанского кремля, мечети «Кул-Шариф», Центра семьи «Казан» и эчпочмаков.

Ранее в Госкомитете РТ по туризму сообщили, что за прошедший год турпоток в республику вырос на 6%. При этом гости Татарстана стали оставлять в поездках меньше денег.