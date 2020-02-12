Айрата Хайруллина наградили орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан»
Депутат Госдумы Айрат Хайруллин награжден орденом «За заслуги перед Республикой Татарстан». В среду на итоговой коллегии Минсельхоза РТ президент республики Рустам Минниханов вручил награду отцу погибшего депутата Назипу Хайруллину.
Напомним,что Назип Гарифуллович занимал должность завкафедрой Казанского аграрного университета. Он удостоен звания «Заслуженный экономист РТ».
В пятницу, 7 февраля, Айрат Хайруллин погиб при крушении вертолета в Лаишевском районе республики.ОбществоВласть Татарстан
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