Минниханов призвал не только покупать новую сельхозтехнику, но и ремонтировать старую
Президент РТ Рустам Минниханов призвал аграриев не только покупать новую технику, но и подумать над восстановлением и ремонтом имеющейся.
«У нас есть опыт, на предприятиях КАМАЗа можно ремонтировать двигатели в три раза дешевле», — сказал президент.
Ранее заместитель министра сельского хозяйства Ришат Хабипов признал, что сейчас парк сельхозтехники в Татарстане «изношен примерно на 60%».
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