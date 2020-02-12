Минниханов призвал не только покупать новую сельхозтехнику, но и ремонтировать старую

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Президент РТ Рустам Минниханов призвал аграриев не только покупать новую технику, но и подумать над восстановлением и ремонтом имеющейся.

«У нас есть опыт, на предприятиях КАМАЗа можно ремонтировать двигатели в три раза дешевле», — сказал президент.

Ранее заместитель министра сельского хозяйства Ришат Хабипов признал, что сейчас парк сельхозтехники в Татарстане «изношен примерно на 60%».

