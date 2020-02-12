Сергей Когогин пообещал Бондарчуку обязательно посмотреть сериал «КАМАЗ-мастер»

Гендиректор КАМАЗа Сергей Когогин вместе с режиссером Федором Бондарчуком посетил съемочную площадку сериала.

Для съемки сериала был выделен целый цех. Он стал площадкой фильма.

«Когда Федор Сергеевич пришел к нам с идеей сериала, было очень приятно, что есть идея снять фильм о нашей команде. Наш коллектив заслуживает, чтобы о нем говорили. У нас работают преданные и воодушевленные своей профессией люди. Я не часто смотрю сериалы, но этот — посмотрю обязательно», — цитирует Сергея Когогина «Вести КАМАЗа».

Напомним, что в Набережных Челнах начались съемки сериала о команде «КАМАЗ-мастер». Он будет состоять из шести серий. Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды и повествует о смене поколений в экипаже. Ранее в соцсетях появился первый трейлер к сериалу о команде «КАМАЗ-мастер».

