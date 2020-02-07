В соцсетях появился первый трейлер сериала о «КАМАЗ-мастер», в котором засветился Рустам Минниханов

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В соцсетях появился первый трейлер к сериалу о команде «КАМАЗ-мастер». Ролик в пиратском качестве включает документальные хроники команды с «Дакара» с участием президента Татарстана Рустама Минниханова и гендиректора ПАО «КАМАЗ» Сергея Когогина.

В сериале снимаются Анатолий Белый, Игорь Петренко, Антон Васильев, Макар Запорожский, Аристарх Венес, Никита Павленко и Линда Лапиньш. Также в картине задействованы народный артист России Сергей Шакуров, заслуженный артист России Олег Филипчик, Ангелина Поплавская и Ингрид Олеринская.

Напомним, что в Набережных Челнах начались съемки сериала о команде «КАМАЗ-мастер». Он будет состоять из шести серий. Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды и повествует о смене поколений в экипаже.

