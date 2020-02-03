В Челнах стартовали съемки сериала о команде «КАМАЗ-мастер»

В Набережных Челнах начались съемки сериала о команде «КАМАЗ-мастер». Он будет состоять из шести серий.

Съемки проекта с рабочим названием «Мастер» будут проходить в Казани, Астраханской области, Москве и Казахстане. В сериале играют Анатолий Белый, Аристарх Венес, Игорь Петренко, Макар Запорожский.

«Сюжет сериала вымышлен, но имеет отсылки к реальным историям из жизни команды и повествует о смене поколений в экипаже, когда после многолетних побед новичкам и старожилам предстоит создать новый боеспособный коллектив», — приводит RT сообщение пресс-службы НТВ.



Напомним, производством сериала займется группа компании «Арт-Пикчерз» Федора Бондарчука. Первая серия выйдет уже в сентябре.