Почти каждый сотый житель Татарстана владеет оружием — видео
На данный момент в Татарстане насчитывается 45 тыс. владельцев оружия, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Если подсчитать — это почти каждый сотый житель республики.
Сотрудники Росгвардии сегодня проверили зарегистрированных владельцев оружия. Осматриваются условия хранения оружия и разрешительный документ.
Ранее глава МВД РТ причиной активизации ОПГ назвал считает ослабление контроля на местах и со стороны спецподразделения МВД по борьбе с оргпреступностью (БОП) за оборотом оружия.Общество Татарстан
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