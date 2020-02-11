Умер чемпион СССР в составе «Спартака» Валерий Рейнгольд

Сегодня на 78-м году жизни скончался известный советский футболист, чемпион и обладатель Кубка СССР в составе московского «Спартака» Валерий Рейнгольд.

«Российский футбольный союз выражает искренние соболезнования родным и близким Валерия Леонидовича Рейнгольда», — говорится на сайте РФС.



По сообщению ТАСС, сегодня Рейнгольд был госпитализирован с инфарктом в городскую клиническую больницу имени Ф.И. Иноземцева в Москве. Он потерял сознание во время турнира в манеже «Спартака» академии имени Федора Черенкова.

Рейнгольд выступал за «Спартак» с 1960 по 1967 год, в его составе становился чемпионом СССР (1962) и дважды обладателем Кубка СССР (1963, 1965). Также он играл в воронежском «Труде» (1968—1969) и ярославском «Шиннике» (1970—1974).