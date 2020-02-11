Комитет Госсовета Татарстана поддержал законопроект о реновации жилищного фонда

Комитет Государственного совета Татарстана по жилищной политике и инфраструктурному развитию поддержал законопроект о реновации жилищного фонда в России, в котором определен механизм реализации реновации, приемлемый для всех регионов.

«Острая актуальность проблемы обновления жилищного фонда России продиктована тем, что во многих городах продолжают эксплуатироваться многоквартирные дома 1957—1975 годов постройки. Технические обследования показывают неудовлетворительное состояние таких домов», — говорится в пояснительной записке, которую приводит пресс-служба Госсовета РТ.

Ранее министр строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Фарит Ханифов сообщил на коллегии ведомства, что республика изучит опыт Москвы по реновации существующего жилого фонда.

Между тем вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что всероссийская реновация жилья пока преждевременна.