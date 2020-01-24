Аналитики назвали топ-5 самых популярных грузовиков в России — три места заняли КАМАЗы

Сразу три грузовика производства ПАО «КАМАЗ» вошли в пятерку самых популярных в России по итогам 2019 года. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат Инфо».

Первое место занял КАМАЗ-43118 (6 804 проданных грузовика), третье — КАМАЗ-65115 (5 904), четвертое — КАМАЗ-5490 (5 170). Четвертая строчка осталась за «ГАЗон NEXT» (6 565), пятерку замкнул Mercedes-Benz Actros (3 888 штук).

В целом в прошлом году было продано 78 807 новых грузовых автомобилей.

Ранее сообщалось, что в 2019 году АО «Лизинговая компания «КАМАЗ», по предварительным данным, передало клиентам 4 464 грузовых автомобиля. При этом были запланированы поставки только 2 700 грузовиков.