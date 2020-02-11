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«Салават Юлаев» с сухим счетом разгромил «Адмирал»

19:34, 11.02.2020
«Салават Юлаев» с сухим счетом разгромил «Адмирал»
Фото: vk.com/hcsalavat

«Салават Юлаев» в домашнем матче регулярного первенства КХЛ разгромил «Адмирал» (3:0).

Уфимцы открыли счет на 11-й минуте встречи, точный бросок удался Сошникову. Во втором периоде Хартикайнен дважды отправил шайбу в ворота гостей и установил окончательный результат на табло.

Вратарь «Салавата Юлаева» Юха Метсола записал в свой актив шатаут.

«Салават Юлаев» (Уфа) — «Адмирал» (Владивосток) - 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
Голы:
1:0 (11:35) — Сошников (Семёнов, Пашнин);
2:0 (30:28) — Хартикайнен (Сошников, Умарк, бол.);
3:0 (34:10) — Хартикайнен (Кугрышев, Кадейкин).

СпортХоккей Башкортостан
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