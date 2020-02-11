Суд в Казани продлили арест беглого «миллиардера» из Узбекистана

Советский районный суд Казани продлил арест 32-летнему бизнесмену из Узбекистана Виктору Киму, гражданину Узбекистана.

Он останется в СИЗО до 16 апреля, сообщает «Татар-информ».



Заочное обвинение Киму следователи Ташкента предъявили еще в мае 2016-го — в мошенничестве, неуплате налогов и легализации преступных доходов, а также нарушении правил торговли и изготовлении поддельных штампов. Все преступления связаны с деятельностью коммерческих фирм. Ущерб составил 162 млрд рублей. Далее Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента избрал обвиняемому заочный арест, а местная прокуратура объявила его в межгосударственный розыск.



Как сообщали источники «Реального времени», поймали беглого «миллиардера» в Казани в октябре 2019 года, а чтобы в ожидании экстрадиции не скрылся, взяли под стражу по решению Советского райсуда.