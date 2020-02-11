В Казани задержан беглый «миллиардер» из Узбекистана

Фото: Главное управление внутренних дел Ташкента

Сегодня Советский райсуд Казани рассмотрит ходатайство прокуратуры о продлении ареста 32-летнему гражданину Узбекистана Виктору Киму, находящемуся в международном розыске. На родине его обвиняют в целой серии преступлений с ущербом в 162 млрд в рублевом эквиваленте, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе суда.



Заочное обвинение Киму следователи Ташкента предъявили еще в мае 2016-го — в мошенничестве, неуплате налогов и легализации преступных доходов, а также нарушении правил торговли и изготовлении поддельных штампов. Все преступления связаны с деятельностью коммерческих фирм.

Далее Чиланзарский районный суд по уголовным делам Ташкента избрал обвиняемому заочный арест, а местная прокуратура объявила его в межгосударственный розыск.

Как утверждают источники «Реального времени», поймали беглого «миллиардера» в Казани в октябре 2019 года, а чтобы в ожидании экстрадиции не скрылся, взяли под стражу по решению Советского райсуда.

Запрос о выдаче иностранца, обвиняемого в тяжких преступлениях, уже поступил в Генпрокуратуру РФ.