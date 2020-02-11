Татарстан сохранил четвертое место в РФ по производству сельхозпродукции

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В рамках прошедшего сегодня заседания комитета Госсовета РТ по экологии, природопользованию, агропромышленной и продовольственной политике заместитель министра сельского хозяйства республики Ришат Хабипов рассказал об итогах выполнения госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозпродукции, сырья и продовольствия в РТ на 2013—2022 годы» за 2019 год.

— Индекс, который был принят в государственной программе, составлял 101,9%, а мы смогли, по расчетам, выполнить производство валовой сельхозпродукции на сумму 250,9 млрд рублей с индексом на 103%, — заявил чиновник. — Отмечу, что мы сохранили четвертую позицию по производству валовой сельхозпродукции в РФ. Впереди нас Краснодар, Белгород и Ставрополье.

Также Ришат Хабипов напомнил о том, что в 2019 году завершилась программа «Устойчивое развитие сельских территорий».

— По ней мы в прошлом году ввели более 30 тыс. квадратных метров жилья, построили 11 километров автодорог, соединили практически 14 населенных пунктов автомобильными дорогами. Взамен этой программы принята новая государственная программа «Комплексное развитие сельских территорий», где условия для строительства жилья, его обустройства будут продолжены еще на пять лет, — сообщил чиновник.