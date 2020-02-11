«Казаньоргсинтез» внедрил систему электронного документооборота с контрагентами
ПАО «Казаньоргсинтез» внедрило систему электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами. Программное решение выполнено на базе разработок АО «СКБ Контур».
На тестовом этапе налажен обмен первичными документами (универсальные передаточные документы, счета-фактуры, накладные). Их дублирование на бумажных носителях не требуется. Все документы легитимны, юридически значимы и признаются российским законодательством. С момента начала тестирования по системе прошло уже более тысячи документов. В ближайшее время в онлайн должен перейти обмен договорами, спецификациями, актами сверок и т. д.
В настоящий момент к системе подключено восемь компаний-партнеров. В перспективе планируется перейти на электронный документооборот во взаимодействии с 30% контрагентов «Казаньоргсинтеза». Дальнейшее расширение этого списка будет зависеть от самих контрагентов и их перехода на ЭДО.
Внутри предприятия система электронного документооборота действует с 2006 года.
Партнерский материал
Справка
ПАО «Казаньоргсинтез» — одно из крупнейших предприятий Российской Федерации (входит в группу компаний ТАИФ). Производит 40% всего российского полиэтилена и 100% отечественного поликарбоната. В перечне продукции — полиэтилен, полиэтиленовые трубы, фенол, ацетон, бисфенол А, поликарбонаты. Объем годового производства — 1,7 миллиона тонн. Предприятие является крупнейшим экспортером полиэтилена среди производителей РФ. Поставляет продукцию на экспорт в 31 страну мира.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым