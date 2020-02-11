«Казаньоргсинтез» внедрил систему электронного документооборота с контрагентами

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «Казаньоргсинтез»

ПАО «Казаньоргсинтез» внедрило систему электронного документооборота (ЭДО) с контрагентами. Программное решение выполнено на базе разработок АО «СКБ Контур».

На тестовом этапе налажен обмен первичными документами (универсальные передаточные документы, счета-фактуры, накладные). Их дублирование на бумажных носителях не требуется. Все документы легитимны, юридически значимы и признаются российским законодательством. С момента начала тестирования по системе прошло уже более тысячи документов. В ближайшее время в онлайн должен перейти обмен договорами, спецификациями, актами сверок и т. д.

В настоящий момент к системе подключено восемь компаний-партнеров. В перспективе планируется перейти на электронный документооборот во взаимодействии с 30% контрагентов «Казаньоргсинтеза». Дальнейшее расширение этого списка будет зависеть от самих контрагентов и их перехода на ЭДО.

Внутри предприятия система электронного документооборота действует с 2006 года.

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