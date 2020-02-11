«Уфа» в контрольном матче уступила клубу «Арарат-Армения»

«Уфа» в ходе подготовки к возобновлению сезона РПЛ в контрольном матче уступила «Арарат-Армении» (1:2).

Армянский клуб первым открыл счет. Форвард «Арарата» воспользовался неразберихой в штрафной защитника уфимцев Табидзе и вратаря Беленова и отправил мяч в ворота.

«Уфа» отыгралась во втором тайме. Кротов заработал пенальти, вратарь отразил удар, но Бизяк первым успел на добивание. В конце игры «Арарат» забил второй мяч и одержал победу.

Этой игрой уфимцы завершили работу на кипрском сборе. Третий, заключительный этап подготовки «Уфа» пройдет в испанском Бенидорме с 16 по 28 февраля.

«Уфа» (Россия) — «Арарат-Армения» — 1:2 (0:1).

