В 2019 году россиян оштрафовали на 94 млрд рублей, в Татарстане собираемость — 20%

Фото: «Реальное время»

Почти 6 млн жителей РФ в 2019 году были привлечены к административной ответственности, в том числе 4 млн граждан получили штрафы.

Общий размер административных штрафов по стране составил 94 млрд рублей. Эту цифру озвучил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в своем доклад на ежегодном семинаре-совещании председателей судов страны. При этом Лебедев подчеркнул — исполнены штрафы лишь на 10%.

В перерыве заседания глава Верховного суда республики Ильгиз Гилазов сообщил журналисту «Реального времени»: собираемость административных штрафов в Татарстане достигла уровня 20%, но этого недостаточно.

Ранее на совещании прозвучала информация об 1% оправданных по уголовным делам.