За год в России оправдали 2200 лиц — один процент от числа обвиняемых

Фото: «Реальное время»

65% обвиняемых были осуждены, 1% фигурантов уголовных дел оправдали. Такую статистику работы судебной системы в 2019 году озвучил сегодня председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев в Москве.



В ежегодном общероссийском семинаре-совещании председателей российских судов принимают участие и татарстанцы — в режиме видеоконференции председатели городских и районных судов республики слушают выступление Лебедева в зале-атриуме Верховного суда Татарстана.

Также подключены еще более 200 судебных залов по стране.

Перед началом семинара председатель Верховного суда РТ Ильгиз Гилазов отметил, что в Татарстане возможность из первых уст услышать о задачах и итогах работы Фемиды есть не только у председателей, но и у судей районных и мировых судов.

Глава Управления судебного департамента в РТ Зявдат Салихов отметил, что по внедрению электронных технологий в систему правосудия Татарстан — в лидерах и его опыт востребован новыми кассационными и апелляционными судами общей юрисдикции.