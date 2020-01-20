В Татарстане из-за самовозгорания портативного аккумулятора едва не случился пожар в школе

Фото: МЧС по РТ

Сегодня утром в Татарстане загорелся рюкзак в школе села Столбище. Причиной стало самовозгорание портативного аккумулятора.

В 09.40 поступило сообщение о сработавшей пожарной сигнализации в сельской школе. Выяснилось, что произошло возгорание детского рюкзака в гардеробной на первом этаже школы. Потушить огонь удалось работникам школы еще до прибытия пожарных.

Тем не менее администрация школы эвакуировала 740 детей и 40 человек персонала. Погибших и пострадавших нет. По данным МЧС по РТ, в рюкзаке произошло самовозгорание портативного внешнего аккумулятора.

