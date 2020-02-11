Ротенберг назвал переход в «Сочи» последним вариантом для Кокорина

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал ситуацию, возникшую вокруг нападающего «Зенита» Александра Кокорина.

Ранее сочинский клуб сообщил о переходе футболиста на правах аренды, но тот отказался от такого варианта продолжения карьеры.

«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» — это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения — это же очень правильный шаг.

А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всем с ним договорились, и он готов перейти», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

Более подробно о ситуации с переходом Кокорина можно прочитать в материале «Реального времени».