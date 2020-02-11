В Башкирии пьяные родители оставили ребенка в сугробе при -25 градусах

В одном из сел Мелеузовского района Башкирии местные жители обнаружили в сугробе двухлетнего ребенка с серьезным переохлаждением. За жизнь ребенка борются врачи.

Как сообщает Bash.news, ребенка потеряла родная мать, когда пошла с любовником за выпивкой. Они не заметили, что оставили малыша в сугробе. В это время температура на улице опустилась до -25 градусов.

Мальчика в тяжелом состоянии доставили в больницу. За его жизнь борются врачи, его готовят к отправке в Уфу.