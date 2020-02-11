Татарстан вошел в число самых «футбольных» регионов России

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

РБК совместно со Sport Connect составили рейтинг регионов России по их так называемой «футбольности». Татарстан оказался в числе лидеров, деля пятую строчку с Самарской и Волгоградской областями.

Отмечается, что в расчет рейтинга были взяты пять показателей. Среди них наличие манежей, работа школ и академий высокого уровня, обучение лицензированных тренеров, количество воспитанников-профессионалов и процент населения, вовлеченного в футбол.

За каждый из показателей начислялись от 0 до 5 баллов в зависимости от уровня развития. При этом в некоторых случаях баллы могли быть повыше. Например, Москва получила 9,5 балла за работу школ и академий, так как в городе расположены три академии высшей категории.

Больше всего баллов Татарстан заработал за наличие манежей (5 баллов), а также собственных воспитанников (4). В общем зачете республика имеет в своем активе 12,5 балла.

Выше Татарстана в таблице оказались лидер рейтинга Москва, Краснодарский край, Ростовская область, а также Санкт-Петербург, занявшие первые четыре места. Башкортостан с 7,5 балла делит 19—21 позиции с Кабардино-Балкарией и Ставропольским краем.