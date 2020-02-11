Татарстан планирует участвовать в федеральном проекте «Чистая страна»

Татарстан планирует участвовать в федеральном проекте «Чистая страна». Для этого республика направила предложение о включении в проект пяти объектов накопленного вреда на общую сумму 11,8 млрд рублей.

Речь идет о рекультивации загрязненных земель в селе Шемордан Сабинского района и свалки в селе Прости Нижнекамского района. От Главгосэкспертизы уже получено положительное заключение. Реализация проектов запланирована на 2020 год. Еще четыре рекультивации свалок Тукаевского и Мензелинского районов Татарстана, Комсомольского и Чемуршинского районов Чувашии находятся на экологической экспертизе.



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