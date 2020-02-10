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В Казани из-за ложного вызова о дыме в школе эвакуировали 30 человек

20:49, 10.02.2020
В Казани из-за ложного вызова о дыме в школе эвакуировали 30 человек
Фото: pixabay.com

В 19:42 в МЧС поступило сообщение о дыме из подвала школы №112 по ул. Лядова, 16 в Казани.

До прибытия пожарных из школы самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек. В итоге ничего обнаружено не было, и вызов признали ложным, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее в Татарстане загорелся рюкзак в школе села Столбище. Причиной стало самовозгорание портативного аккумулятора.

Происшествия Татарстан
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