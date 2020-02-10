В Казани из-за ложного вызова о дыме в школе эвакуировали 30 человек

В 19:42 в МЧС поступило сообщение о дыме из подвала школы №112 по ул. Лядова, 16 в Казани.



До прибытия пожарных из школы самостоятельно эвакуировались порядка 30 человек. В итоге ничего обнаружено не было, и вызов признали ложным, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

Ранее в Татарстане загорелся рюкзак в школе села Столбище. Причиной стало самовозгорание портативного аккумулятора.