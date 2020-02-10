Новости спорта

22:22 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

В Лениногорске прошли гонки картингистов на Кубок республиканской ДОСААФ — видео

21:30, 10.02.2020
В Лениногорске прошли гонки картингистов на Кубок республиканской ДОСААФ — видео
Фото: pixabay.com

В Лениногорске прошли гонки картингистов на Кубок республиканской ДОСААФ, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ. Всего турнир собрала 80 спортсменов со всего Татарстана.

Кубок проводился в рамках месячника оборонно-массовой работы и был посвящен 100-летию образования ТАССР и 60-летию образования ДОСААФ Лениногорска. Соревнования проходили в восьми классах: «Хонда, «Кадет», «Ротакс макс», «Мини», «Национальный-Ю», «Чезет», «Национальный–А», «Ротакс макс юниор».

Подробнее — в сюжете ТНВ.

Спорт Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров