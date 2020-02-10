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«Динамо-Казань» в трех сетах одолело краснодарское «Динамо»

20:18, 10.02.2020
«Динамо-Казань» в трех сетах одолело краснодарское «Динамо»
Фото: vk.com/vcdinamokazan

«Динамо-Казань» в гостевом матче регулярного первенства Суперлиги по волейболу среди женщин одолело краснодарское «Динамо» (3:0).

Лишь две партии из итоговых трех носили напряженный характер. Казанские волейболистки уверенно лидировали на протяжении всей игры и одержали закономерную победу.

Следующий матч «Динамо-Казань» проведет дома. Соперницами казанских волейболисток станет «Заречье-Одинцово».

«Динамо» (Краснодар) — «Динамо-Казань» — 0:3 (21:25, 15:25, 21:25).

СпортВолейбол Татарстан
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