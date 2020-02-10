В Минздраве России назвали количество «тихих алкоголиков»

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн рассказал, что около трети населения могут считаться «скрытыми алкоголиками» — они злоупотребляют спиртными напитками, но не обращаются к врачам.

Как он заявил в эфире шоу «Поздняков» на телеканале НТВ, многие из «тихих алкоголиков» умирают от «внезапной остановки сердца», хотя летального исхода можно было бы избежать, если бы человек вовремя обратился к специалистам и перестал пить.

Врач отметил, что злоупотребление алкоголем считается, если человек каждый день в течение месяца выпивает 50 миллилитров крепкого алкоголя. По его словам, среди употребляющих алкоголь больше мужчин, чем женщин, пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что от некачественного алкоголя в Татарстане за 2019 год пострадало 563 человека, что на 3% больше, чем годом ранее. Причем в 223 случаях исход был смертельный, а рост этого показателя составил 19%. Среди отравившихся суррогатом насчитывается 28 детей и 27 подростков. Смертельных случаев среди них нет.

