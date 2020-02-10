Бывшему премьеру Чувашии сделали замечание за то, что тот назвал депутата упырем

Мировой суд Чебоксар прекратил производство по делу об оскорблении личности в отношении бывшего председателя правительства Чувашии, министра экономического развития и имущественных отношений Ивана Моторина. Ему объявили устное замечание о недопустимости некорректных высказываний.



По данным «Коммерсанта», в декабре 2019 года, будучи премьер-министром, Моторин в возникшей перепалке с депутатом Госсовета Чувашии Сергеем Семеновым употребил в отношении него слово «упырь».

Напомним, ранее глава Чувашии Михаил Игнатьев был отправлен в отставку после призыва «мочить» журналистов и инцидента, когда он заставил прыгать сотрудника МЧС за ключами от новой техники. Президент России Владимир Путин назначил врио главы региона Олега Николаева.