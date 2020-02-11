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Опубликованы официальные фотографии нового Hyundai Solaris

01:31, 11.02.2020
Опубликованы официальные фотографии нового Hyundai Solaris
Фото: Hyundai

Компания Hyundai опубликовала первые официальные фотографии обновленного седана Hyundai Solaris для России. Новинку будут собирать на заводе в Санкт-Петербурге, именно там 18 февраля и пройдет премьера новой модели.

Старт продаж также намечен на 18 февраля. Компания пока не раскрыла стоимость нового Solaris, также неизвестно, какой именно двигатель получит модель. «Дорестайлинговый» Solaris поставлялся на выбор с двумя бензиновыми атмосферными двигателями: 100-сильным 1.4 и 123-сильным 1.6. и шестиступенчатой коробкой передач. Цена на него начинается от 746 тысяч рублей.

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