КАМАЗ представил беспилотный грузовик

КАМАЗ совместно с Группой компаний «Цифра» и Назарбаев Университетом (Казахстан) заявили о завершении проекта над созданием грузовика-робота.

Модель роботизированного тягача КАМАЗ-5490 NEO оснащена комплексом систем для обеспечения автономного движения: лидарами, радарами и системой позиционирования. Кроме этого, робот оборудован компьютерным зрением, с помощью которого возможно распознавать различные объекты — людей, животных, дорожные ограждения, разметку, а также самостоятельно перестраивать маршрут с учетом объезда препятствий, сообщает пресс-служба КАМАЗа. Испытания техники проходили на полигоне в Сколково.

Ранее КАМАЗ представил нового главного конструктора. Им назначен директор по развитию 45-летний Евгений Макаров.