«Уфа» обновит эмблему и клубные цвета

«Уфа» в ближайшее время поменяет эмблему и клубные цвета. Об этом в интервью Sport24 сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

— Планируем не просто изменение эмблемы, а вообще цветов. Уйдем в фиолетовый, вот в эту тенденцию. О ребрендинге речи не идет, просто ищем свое. Кто будет заниматься этими изменениями? Клуб, самостоятельно, — заявил Газизов.

Ранее клуб сменил цветовое оформление в своих социальных сетях, объяснив замену красного цвета на фиолетовый невозможностью идентификации болельщиков клуба среди фанатов других команд.

Напомним, сегодня «Уфа» объявила о подписании контракта с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым.