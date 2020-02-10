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«Уфа» обновит эмблему и клубные цвета

17:52, 10.02.2020
«Уфа» обновит эмблему и клубные цвета
Фото: vk.com/ufafc

«Уфа» в ближайшее время поменяет эмблему и клубные цвета. Об этом в интервью Sport24 сообщил генеральный директор клуба Шамиль Газизов.

— Планируем не просто изменение эмблемы, а вообще цветов. Уйдем в фиолетовый, вот в эту тенденцию. О ребрендинге речи не идет, просто ищем свое. Кто будет заниматься этими изменениями? Клуб, самостоятельно, — заявил Газизов.

Ранее клуб сменил цветовое оформление в своих социальных сетях, объяснив замену красного цвета на фиолетовый невозможностью идентификации болельщиков клуба среди фанатов других команд.

Напомним, сегодня «Уфа» объявила о подписании контракта с 19-летним полузащитником сборной Узбекистана Остоном Уруновым.

СпортФутбол Башкортостан
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