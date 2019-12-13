В Казани откроется отреставрированный храм в Адмиралтейской слободе

Фото: пресс-служба Казанской епархии

В храме-часовне в Адмиралтейской слободе завершился первый этап реставрации. В скором времени в Казани откроется храм в честь великомученика Пантелеимона.

Часовня является историческим памятником. В храме установят алтарную утварь. После освящения храма в нем можно будет совершать Божественную литургию, принимать крещение, исповедоваться и причащаться.

Церковь уже открыта для посещений по субботам и воскресеньям с 9.00 до 17.00. Каждую субботу в 9.00 в храме начинается молебен с народным пением акафиста Божией Матери, великомученику Пантелеимону и другим святым. После полного окончания реставрации церковь будет работать ежедневно.

Храм в честь великомученика и целителя Пантелеимона является подворьем Вознесенского Макарьевского мужского монастыря, сообщается на сайте мэрии Казани

Ранее под Казанью сгорел храм в честь Казанской иконы Божьей матери. Поджигательницей оказалась душевнобольная женщина.