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Сегодня в Татарстане без осадков и до -7 градусов

05:28, 11.02.2020
Сегодня в Татарстане без осадков и до -7 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

Во вторник, 11 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до -7°С. В Казани возможно от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -3°С до -5°С.

Общество Татарстан
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