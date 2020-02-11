Сегодня в Татарстане без осадков и до -7 градусов

Во вторник, 11 февраля, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. На дорогах сохранится гололедица.

Ветер юго-западный, южный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от -2°С до -7°С. В Казани возможно от -2°С до -4°С. В Набережных Челнах столбик термометра будет колебаться от -3°С до -5°С.