Цулыгин объяснил трудности «Салавата Юлаева» в нынешнем сезоне

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин рассказал об основных проблемах уфимского клуба в нынешнем сезоне, из-за которых команда до сих пор не забронировала себе место в плей-офф КХЛ.

«В прошлом сезоне за восемь матчей до конца регулярки мы знали свое место в плей-офф, на каком месте будем находиться в таблице. Сейчас ничего не известно.

В начале сезона были объективные проблемы, у нас не получилось в большинстве. Это из-за того, что те ребята, которые разыгрывали большинство, ушли в другие команды. Мы искали, кто будет играть, заменит их. Поэтому в первых матчах недобрали свои очки. Побольше стало маленьких площадок, у нас с играми на выезде были проблемы», — сказал Цулыгин.

После 55 проведенных матчей «Салават Юлаев» набрал 61 очко и занимает шестую строчку в Восточной конференции.