В Татарстане возбудили уголовное дело после гибели на пожаре двухлетней девочки и ее отца

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

Следственный комитет Татарстана возбудил уголовное дело после того, как в ходе тушения пожара в одном из домов в селе Александровская Слобода Заинского района обнаружили тело 40-летнего мужчины и его 2-летней дочери с признаками воздействия высокой температуры.

Дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». По предварительным данным, пожар произошел в результате короткого замыкания. В настоящее время тела направлены на экспертизу, сообщает пресс-служба СК.

Напомним, пожар произошел вчера. По предварительной информации МЧС, женщина и ее старшая дочь ушли по своим делам, а в доме оставались ее гражданский муж и младшая дочь. Возвращаясь обратно, женщина заметила дым, но подумала, что топится соседская баня. В это же время дым, выходящий из дома, заметили соседи, которые сообщили в пожарную охрану. До прибытия пожарных все пытались войти внутрь дома, но не смогли этого сделать из-за сильного задымления.