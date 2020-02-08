В Татарстане на пожаре погибли маленькая девочка и ее отец

Фото: ГУ МЧС РФ по РТ

В селе Александровская Слобода Заинского района Татарстана в результате пожара в жилом доме погибли маленькая девочка и ее отец.

Сообщение поступило в МЧС в 11.08. По прибытии пожарные выяснили, что происходило открытое горение по всей площади одноэтажного бревенчатого жилого дома размером 4х8 м. Пожар локализовали в 11.45 на площади 32 кв. м. Ликвидация открытого горения произошла в 11.55, сообщили в ГУ МЧС РФ по РТ.

В ходе разбора сгоревших конструкций было обнаружено тело погибших мужчины 1979 г.р. и девочки 2017 г.р. По предварительной информации, женщина и ее старшая дочь ушли по своим делам, а в доме оставались ее гражданский муж и младшая дочь. Возвращаясь обратно, женщина заметила дым, но подумала, что топится соседская баня. В это же время дым, выходящий из дома, заметили соседи, которые сообщили в пожарную охрану. До прибытия пожарных все пытались войти внутрь дома, но не смогли этого сделать из-за сильного дыма.

Причину пожара установят дознаватели Государственного пожарного надзора.