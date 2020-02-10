Альберт Яруллин: «Каких-то эмоций от матча с «Авангардом» нет, но будет здорово, если сыграет Гарипов»

Защитник «Ак Барса» Альберт Яруллин поделился ожиданиями от матча против омского «Авангарда».

— Следующая игра против «Авангарда», где играет ваш друг Эмиль Гарипов. Какие чувства испытываете перед этим матчем?

— Каких-то эмоций нет, но если Эмиль будет играть, то здорово. В первый раз поиграем друг против друга.

— Матчи Евротура смотрели? Может поддержали как-то Тимура Билялова?

— Нет, не смотрел матчи.

— Что скажете про «Авангард»?

— Хорошая команда, очень организованная, собраны грамотные ребята. Команда будет бороться за кубок, и это будет интересное противостояние для нас. А для них — проверка перед плей-офф.

— Игра после такого перерыва против такого соперника — это плюс или минус?

— Какая разница с кем начинать? Я считаю, что без разницы, с какой командой играем. Мы готовимся к плей-офф по своей системе и не подстраиваемся под соперника. А то, что будет активная игра, то это всегда хорошо, — передает слова Яруллина корреспондент «Реального времени».