Эксперт прогнозирует курс доллара на неделю не выше 64,7 рубля

По прогнозу директора по аналитическому маркетингу «Ак Барс» Банка Руслана Селиванова, на текущей неделе курс доллара останется в диапазоне 63,7—64,7 руб. за доллар.

Ситуация с коронавирусом негативно влияет на валюты развивающихся стран, включая рубль. Давление на отечественную валюту также оказывает низкая цена на нефть.

Среди позитивных внутренних событий можно отметить снижение объемов покупки валюты Центробанком в рамках бюджетного правила.

Напомним, что в 2019 году объем валового регионального продукта в Татарстане достиг показателя в 2,5 млрд рублей.



