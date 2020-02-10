ВРП Татарстана за 2019 год достиг 2,5 трлн рублей

В 2019 году объем валового регионального продукта в Татарстане достиг показателя в 2,5 млрд рублей.



Об этом рассказали на проходящем сегодня в Казани расширенном заседании коллегии Минэкономики РТ.

По итогам 2019 года объем валового регионального продукта Татарстана составил, по оценке, 2 трлн 584,3 млрд рублей при темпе роста 101% в сопоставимых ценах к уровню 2018 года.

Уточняется, что основной вклад внесли промышленность — 101% и сельское хозяйство — 103%. В то же время, потребительская активность сохранилась в сопоставимых ценах на уровне 2018 года.