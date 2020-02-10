Количество обанкротившихся застройщиков в России выросло вдвое

Исследование показало, что к концу 2019 года количество разорившихся компаний-застройщиков оказалось почти вдвое больше, чем на начало 2018-го. Эта цифра выросла с 240 до 508.

Такие данные приводит Национальное объединение застройщиков жилья. Эксперты называют такой скачок ожидаемым. Его причину видят в переходе на проектное финансирование, пишут «Известия».

Также среди причин специалисты называют повышение налогов, в том числе рост НДС до 20%. Третьим фактором стали, сложности у небольших компаний при получении госзаказов на строительство инфраструктуры

В Едином реестре проблемных объектов, который ведет ДОМ.РФ, сейчас числится 17,4 млн кв. м. Помимо недостроенных проектов обанкротившихся девелоперов в реестре учитываются и дома, сроки возведения или сдачи которых просрочены на полгода.