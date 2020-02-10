За год ветслужба Казани запретила продажу 32 тонн некачественной продукции

В 2019 году ветеринарная служба Казани проверила около 24 тысяч тонн продуктов животного и растительного происхождения. Ведомство забраковало 32 тонны.

Как рассказали на деловом понедельнике в мэрии столицы РТ, в растительной продукции эксперты находили повышенное содержание нитратов, в мясе — органические и паразитарные изменения.

За 2019 год оформлено 174 протокола и наложено штрафов на сумму 344 тысячи рублей на посту Малиновка, где специалисты круглосуточно проверяют ввозимую в Казань продукцию.

Лаборатории ветслужбы выезжают на шатровые, сельскохозяйственные и специализированные ярмарки. Также специалисты сопровождают проведение мероприятий на Курбан-байрам.