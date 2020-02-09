В Татарстане прошел фестиваль креативных саней — видео
В Мамадыше 8 февраля прошел Всероссийский фестиваль креативных санок SunnyФест, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.
Победа присуждалась как за самый быстрый спуск, так и за самые креативные сани и костюмы. Среди представленных там саней были, к примеру, сани Деда Мороза, сани — гоночный КамАЗ, автомобиль с Зайцем и Волком из «Ну, погоди!» а также избушка на курьих ножках под управлением Бабы Яги.
Призовой фонд составлял 100 тысяч рублей. В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз.СпортОбщество Татарстан
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