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В Татарстане прошел фестиваль креативных саней — видео

22:22, 09.02.2020
В Татарстане прошел фестиваль креативных саней — видео
Фото: скриншот видео ntv.ru

В Мамадыше 8 февраля прошел Всероссийский фестиваль креативных санок SunnyФест, передают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Победа присуждалась как за самый быстрый спуск, так и за самые креативные сани и костюмы. Среди представленных там саней были, к примеру, сани Деда Мороза, сани — гоночный КамАЗ, автомобиль с Зайцем и Волком из «Ну, погоди!» а также избушка на курьих ножках под управлением Бабы Яги.

Призовой фонд составлял 100 тысяч рублей. В этом году фестиваль проходит уже в четвертый раз.

СпортОбщество Татарстан
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