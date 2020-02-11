В Казани обвиняемый в заказе убийства главы «Водоканала» отказался от присяжных

Фото: "Реальное время"

Накануне перед Вахитовским райсудом Казани предстали четверо обвиняемых по делу о расстреле гендиректора казанского «Водоканала» Григория Арутюнова в 2004 году. Трое из них, включая лидера ОПС «Квартала» Фарида Галиуллина, признали вину в причастности к убийству, четвертый еще в ходе следствия заявил ходатайство о рассмотрении дела коллегией присяжных.



С подачи обвинения всей четверке продлили арест на полгода. Вопрос о присяжных решился просто — арестованный гендиректор агентства недвижимости «Ташар» Ирек Ганеев, которого в Следкоме считают заказчиком и организатором преступления, просто отказался от данного ходатайства. Хотя позицию по обвинению не поменял, по-прежнему настаивает на непричастности к преступлению.

По версии обвинения, в 2004 году директор ООО «Ин Саф» Ганеев обратился в «Водоканал» за предоставлением техусловий на сети водоснабжения и канализации для магазина ритуальных услуг на улице Адоратского. Официальные расценки ему показались дорогими, и он поручил подчиненному поискать способ подешевле. Тот, как полагают силовики, договорился с неким сотрудником «Водоканала» о выполнении работ за 600 тысяч рублей (по этому эпизоду Ганееву вменяют коммерческий подкуп), но в результате были нарушены техусловия и утвержденный проект, после чего гендиректор «Водоканала» Арутюнов вообще отказался согласовывать ввод сетей, отказался подключать объект, вследствие чего заказчик мог потерять и арендованный под строительство участок.

Как полагают силовики, Ганеев обратился к руководителю преступного сообщества «Квартала» и банды «27-й квартал» Фариду Галиуллину с предложением устранить Арутюнова физически за 10 тысяч долларов США. Исполнителями выступили группировщики Владимир Малков и Иван Балобанов. Последние признались на следствии, что 5 февраля 2004 года утром они подкараулили и застрелили топ-менеджера в спину при выходе из квартиры на улице Чехова. После смерти Арутюнова «Водоканал» согласовал ввод объекта Ганеева.

Галиуллин, Малков и Балобанов находятся за решеткой уже более десяти лет, по приговору Верховного суда РТ.

Почему новое дело может закончиться их освобождением от уголовной ответственности — в материале «Реального времени».