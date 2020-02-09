Капитан УНИКСа рассказал о главных причинах нестабильной игры команды

Капитан УНИКСа Джамар Смит рассказал о двух главных причинах нестабильной игры казанцев в нынешнем сезоне.

«Не хочу искать оправданий, но одна из причин — это травмы. Такого, чтобы все были здоровы, у нас почти не было в этом сезоне, и это доставляет проблем. Когда все игроки залечат травмы, у нас будет очень хорошая команда.

А еще нам нужно лучше начинать матчи. Во многих играх мы неудачно проводим первые четверти, а потом догоняем соперника. Иногда удается, иногда — нет, но лучше разгоняться поскорее», — считает Смит.

Несмотря на проблемы, по мнению капитана, лучший игрок Единой лиги ВТБ текущего сезона играет в казанской команде.

«Эррик идет на MVP сезона, на мой взгляд. Он стал больше играть, чаще получает мяч, ну и Эррик во всех своих командах так много забивал. Макколлум — один из лучших снайперов в Европе, и у него очень богатый арсенал. Дальние броски, проходы, штрафные. Я обожаю с ним играть», — сказал Смит.