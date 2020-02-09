Полиция Казани ищет очевидцев приставания пьяных подростков к прохожим

Фото: кадр видео из соцсети

В Казани полиция просит откликнуться очевидцев нападения пьяных хулиганов на прохожих на улице Баумана. В УМВД России по Казани заинтересовались случаем после публикации в соцсети.

В соцсети появилось видео приставания группы молодых людей к прохожим. Как описали ситуацию очевидцы, подростки подходили к прохожим, преимущественно к иностранцам и начинали их оскорблять.

Правоохранители просят очевидцев инцидента сообщить по телефону дежурной части УМВД России по Казани: 8-843-291-48-21, передает пресс-служба.

