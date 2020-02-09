В СИЗО Рамилю Шамсутдинову приносит еду неравнодушная женщина из Дагестана

Фото: @advokat_nagiev

Рамиля Шамсутдинова, который находится в СИЗО, уже второй раз приходит поддержать женщина из Дагестана по имени Рая. Она приносит ему продукты. Об этом сообщил адвокат Шамсутдинова Руслан Нагиев.

По словам Нагиева, женщина не является ему родственницей и даже никогда не была с ним знакома, но глубоко переживает за его судьбу.

«Рая — простая женщина из Дагестана, которая второй раз приносит продукты Рамилю Шамсутдинову. Делает она это от чистого сердца. Родственницей Рамилю не является и никогда его не видела. Знаю с детства, что у кавказских женщин большое сердце», — написал Нагиев в «Инстаграм».

Напомним, что 25 октября Шамсутдинов, находясь в карауле, открыл огонь по своим сослуживцам. Он убил восемь человек, среди которых были два офицера, два контрактника и четыре солдата-срочника. Сам Шамсутдинов объяснил стрельбу дедовщиной и угрозами изнасилования.

