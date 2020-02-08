Сборная России по хоккею уступила команде Швеции

Сборная России по хоккею в матче третьего этапа Евротура уступила команде Швеции (2:5).

Россияне пропустили уже на первой минуте встречи, но сразу после этого игра успокоилась. В середине второго периода шведы смогли забросить две шайбы подряд, точные броски удались Фагемо и Сюльвергорду. В третьем периоде команды дважды обменялись голами. На дубль шведа Бенгтссона россияне ответили шайбами Порядина и Кудрявцева.

Таким образом, сборная России проиграла уже во втором матче подряд на Шведских играх. Ранее россияне уступили Финляндии (0:3).

Последний матч на этапе в Швеции подопечные Кудашова проведут завтра против команды Чехии.

Швеция — Россия — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)

Голы:

1:0 — 1 Нильссон (Хандемарк, Дальбек)

2:0 — 30 Фагемо (Эверберг, Лундквист)

3:0 — 34 Сюльвегорд (Дальбек, Броме)

3:1 — 47 Порядин (Галимов)

4:1 — 48 Бенгтссон (Нильссон)

5:1 — 50 Бенгтссон (Линдберг, Нильссон)

5:2 — 53 Кудрявцев (Голышев, Зернов).