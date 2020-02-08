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Сборная России по хоккею уступила команде Швеции

21:02, 08.02.2020
Сборная России по хоккею уступила команде Швеции

Сборная России по хоккею в матче третьего этапа Евротура уступила команде Швеции (2:5).

Россияне пропустили уже на первой минуте встречи, но сразу после этого игра успокоилась. В середине второго периода шведы смогли забросить две шайбы подряд, точные броски удались Фагемо и Сюльвергорду. В третьем периоде команды дважды обменялись голами. На дубль шведа Бенгтссона россияне ответили шайбами Порядина и Кудрявцева.

Таким образом, сборная России проиграла уже во втором матче подряд на Шведских играх. Ранее россияне уступили Финляндии (0:3).

Последний матч на этапе в Швеции подопечные Кудашова проведут завтра против команды Чехии.

Швеция — Россия — 5:2 (1:0, 2:0, 2:2)
Голы:
1:0 — 1 Нильссон (Хандемарк, Дальбек)
2:0 — 30 Фагемо (Эверберг, Лундквист)
3:0 — 34 Сюльвегорд (Дальбек, Броме)
3:1 — 47 Порядин (Галимов)
4:1 — 48 Бенгтссон (Нильссон)
5:1 — 50 Бенгтссон (Линдберг, Нильссон)
5:2 — 53 Кудрявцев (Голышев, Зернов).

СпортХоккей
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