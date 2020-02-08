КАМАЗ поставил партию коммунальной техники в Ленинградскую область

Официальный дилер ПАО «КАМАЗ» в Санкт-Петербурге — ООО «Автомобильная компания «Гранат» — поставил партию дорожных машин на базе шасси КАМАЗ-6520 в адрес ГКУ «Ленавтодор» по заказу Комитета по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Дорожные машины МКДУ-3 в комплектации «Арктос» поставлены в количестве 12 единиц. Автотехника предназначена для зимнего содержания и обслуживания автомобильных дорог с твердым покрытием. Машины с колесной формулой 6х4 оснащены кузовом вместимостью 20 куб. м, мощным двигателем КАМАЗ-740.735 (Евро-5) мощностью 400 л. с. МКДУ-3 комплектуется передним скоростным отвалом, средним отвалом, передним поливомоечным устройством и распределителем жидких реагентов «Арктос». Особенностью дорожной машины является использование полностью автоматического распределителя жидких реагентов, сообщает пресс-служба КАМАЗа.

Ранее коммунальные службы Уфы получили от администрации города семь машин ЭД-405Б на базе КАМАЗов. С помощью них городские территории будут убирать круглогодично.